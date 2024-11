Nieuwe Kerk zaterdag open tijdens Allerzielen

De Nieuwe Kerk aan het Nieuwe Kerkhof in de stad is zaterdag een groot deel van de dag geopend. Zaterdag is het Allerzielen en daar wordt in de kerk bij stilgestaan.

“De kerk is geopend van 10.00 tot 18.00 uur voor mensen die een kaarsje aan willen steken, even te gaan zitten, een moment stil te zijn of te denken aan de tijd samen”, laat een woordvoerder van de Nieuwe Kerk weten. “Het is een moment van rust, stilte en eerbied in ons kerkgebouw.” Allerzielen wordt altijd op 2 november gevierd, de dag na Allerheiligen. Bij Allerheiligen wordt er stilgestaan bij alle heiligen en martelaren. Allerzielen is een gedenkdag waarbij er stilgestaan wordt bij alle mensen die overleden zijn.

Traditioneel wordt er tijdens Allerzielen ook een requiemmis voorgedragen. “Dat gebeurt om 20.00 uur waarbij de Cantorij van de Nieuwe Kerk, onder leiding van Mannes Hofsink, Eternal Light: A Requiem van Howard Goodall voor zal dragen.” Zondag vindt er in het kerkgebouw een speciale kerkdienst plaats waarbij er overledenen herdacht worden. “Dan worden de namen genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Maar niet alleen hún namen, ook de namen die vanuit buurt en Stad worden aangedragen, vrienden of familieleden, die mensen in hun hart meedragen. Iedereen is van harte welkom en mag in deze dienst naar voren komen om ter nagedachtenis aan een dierbare een kaarsje aan te steken.”

De dienst op zondag begint om 10.00 uur.