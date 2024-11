Nieuwbouwprojecten presenteren zich zaterdag op festival

In Vesta Woonforum aan de Peizerweg vindt zaterdag het Nieuwbouwfestival plaats. Het festival is de opvolger van de Nieuwbouwbeurs die de afgelopen jaren in Martiniplaza werd gehouden.

Op het festival kunnen bezoekers van alles te weten komen over nieuwbouwprojecten waar in de gemeente aan gewerkt wordt of die op stapel staan. “Zoek je een nieuwbouwwoning? Dan is het Nieuwbouwfestival de plek waar je moet zijn”, laat de organisatie weten. “Onder andere projecten als De Suikerzijde, Stadshavens, De Eems en Meerstad zullen zich presenteren. Met een mix van allerlei soorten woningen, koop en huur, zit er voor iedereen wel iets bij.”

Het evenement wordt een festival genoemd. “Dit omdat het ook echt een festival is met foodtrcuks, kinderactiviteiten, een cocktailbar en koffie en thee.” De afgelopen jaren vond het evenement plaats in Martiniplaza. Dit jaar heeft men gekozen voor een nieuwe formule, waarmee men hoopt zoveel mogelijk geïnteresseerden te bereiken.

Het festival begint zaterdag om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.