Knol’s Koek ontvangt Koninklijk Predicaat Hofleverancier

Omdat dat Knol’s Koek dit jaar zijn 100-jarig jubileum viert, kreeg het Groningse bedrijf vrijdagmiddag het Koninklijk Wapen uitgereikt met de prestigieuze toevoeging “bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”.

Commissaris van de Koning René Paas reikte het predicaat uit en wethouder Mirjam Wijnja onthulde het bijbehorende schild in de fabriek aan het Hoendiep 93 in Groningen.

Oprichter Egge Knol begon in 1923 een bakkerij aan het Gedempte Zuiderdiep 154, die uitgroeide tot het bekende Knol’s Koek. Voor veel Groningers is de ‘Grunneger Kouk’ een begrip: een delicatesse die wordt geserveerd bij speciale gelegenheden of cadeau wordt gedaan als relatiegeschenk. Ondanks uitdagingen zoals twee branden en stijgende kosten is Knol’s Koek trouw gebleven aan zijn bakkerspand aan het Hoendiep.

Edwin Knol, kleinzoon van oprichter Egge Knol, noemt het predicaat “de kroon op het werk van mijn grootvader, vader, broer en alle medewerkers.”

Knol’s Koek blijft daarmee een van de weinige traditionele bakkerijen in Groningen en omstreken die nog steeds succesvol opereert. Het predicaat Hofleverancier wordt slechts toegekend aan bedrijven met een vooraanstaande rol in hun regio, die daarnaast minimaal 100 jaar bestaan. De onderneming en haar bestuurders moeten van onbesproken gedrag zijn, en de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf moet goed gedocumenteerd zijn.