Jonge Harten Festival viert zaterdag slotdag

Foto: Knelis - Jonge Harten Festival

Theaterfestival Jonge Harten viert zaterdag de slotdag. Op de slotdag zijn er verschillende masterclasses en voorstellingen te bezoeken. Het negendaagse festival wordt afgesloten met een eindfeest.

Op de laatste dag geeft onder andere Bregt van Deursen een masterclass. Aan de orde komt hoe je een programma samenstelt. Daarbij gaat het over de macht van iemand een podium geven, en welke rol theater, actualiteit en programma’s inhoudelijke verdieping kunnen geven bij voorstellingen. In een andere masterclass van Jessica de Jaeger gaat het over het profileren: hoe kun je opdrachtgevers en fondsen verleiden om met je in zee te gaan als je een artistiek programma op wilt zetten. Voorstellingen zijn er zaterdagavond van SuckerPunch Collective met ‘Ode to Destruction’, waarin het einde van simpelweg alles aan bod komt. Later op de avond staan voorstellingen van Tobe Vandekerckhove, Elvis de Launay en Melisa Diktas gepland.

Het Jonge Harten Festival begon vorige week vrijdag. Tijdens het openingsweekend stond het thema ‘familieperspectieven’ centraal. Er waren meerdere voorstellingen te zien waarbij het ging over de dynamiek binnen families en de uitdagingen van jongeren werden belicht. Het festival wordt zaterdagavond vanaf 22.15 uur afgesloten met een eindfeest.

Het festival is bedoeld voor jongeren waarbij het programma bestaat uit theater, performance, dans en workshops. Op Jonge Harten wordt de agenda niet bepaald door politici, wetenschappers of multinationals maar door theatermakers. Meer informatie vind je op deze website.