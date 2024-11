Huishoudketen Blokker definitief failliet

Foto: Google Maps - Streetview

Huishoudketen Blokker is failliet. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. De winkels blijven voorlopig open.

Door het faillissement verliezen meer 3500 werknemers hun baan. Een deel van de winkelketen maakt mogelijk nog een doorstart. Het faillissement geldt uitsluitend voor de activiteiten van de winkelketen Blokker. Het zelfstandige distributiecentrum en de franchisenemers van Blokker vallen buiten het faillissement. Daar werken nog eens bijna 1000 mensen. Blokker heeft zo’n 400 winkels in ons land, waarvan vier in de gemeente Groningen.

De winkels blijven voorlopig tot eind dit jaar open, omdat na het faillissement mogelijk nog een deel van Blokker wordt verkocht. Verkoop via de webwinkel en retourneren van artikelen is niet mogelijk. De curatoren moeten het faillissement afwikkelen en zoveel mogelijk schulden afbetalen, onder meer door de onderneming te verkopen.

Blokker werd in 1896 opgericht en nam in de afgelopen decennia veel andere winkelketens over, waaronder Marskramer, Intertoys, Bart Smit, Xenos en Leen Bakker in handen van de familie. De laatste jaren kwam Blokker in het rood te staan, onder meer door de opkomst van webshops en goedkopere concurrenten als Action.