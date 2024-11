Busstalling aan Peizerweg officieel heropend na grote verbouwing

Foto: OV-Bureau Groningen Drenthe

Na ruim een jaar verbouwen is de busstalling aan de Peizerweg in Groningen eindelijk gereed voor de officiële ingebruikname. Dat gebeurde vrijdagmiddag tijdens de feestelijke oplevering.

Johan Hamster (gedeputeerde van de provincie Groningen), Rosalinde Hoorweg (directeur OV-bureau Groningen Drenthe) en Olympisch gouden roeister Marloes Oldenburg drukten op de knop om de ingebruikname van de 31.000 vierkante meter grote busstalling officieel te maken.

Voordat de stalling in gebruik genomen kon worden, werden de aanwezigen uitgenodigd om samen energie op te wekken om de eerste bus te laten rijden. Hiervoor werd gefietst en geroeid, zogenaamd om zelf ‘energie op te wekken voor de eerste bus’.

Meer ruimte en infrastructuur voor schonere bussen

De busstalling is het afgelopen jaar fors verbouwd om het steeds grotere aantal elektrische en waterstofaangedreven bussen te kunnen huisvesten. Volgend jaar moeten dat er ruim driehonderd zijn. Dit moet negentig procent van alle bussen ‘uitstootvrij’ maken. Om dit mogelijk te maken is de stalling aan de Peizerweg in Groningen bijna verdubbeld.

De komende tijd worden er nog bomen geplant rond het terrein. Tussen het Stadspark en de busstalling komen meerdere vleermuiskasten. De verlichting is al aangepast om rekening te houden met deze dieren.

De stalling is eigendom van het OV-bureau Groningen Drenthe en wordt gehuurd door Qbuzz, het busbedrijf dat op dit moment het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe verzorgt.