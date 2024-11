Zijn Museum aan de A en GRID nog in beeld zonder reguliere huisvesting? Partij voor het Noorden is bezorgd

Het museumschip Alida wordt weggetakeld bij het Museum aan de A voor de verbouwing - Foto: Rieks Oijnhausen

Het Museum aan de A wordt inmiddels zo’n vier jaar verbouwd en GRID Grafisch Museum moet het sinds eind 2022 zonder centrale museumlocatie doen. De Partij voor het Noorden is bang dat de twee musea daardoor steeds minder in beeld zijn bij toeristen en lokale cultuurproevers.

Voor beide musea is nog steeds onduidelijk voor hoe lang er geen regulier aanbod is op één vaste plek. Museum aan de A heeft de reguliere collectie in de opslag en organiseert alleen losse evenementen. GRID trekt inmiddels bijna twee jaar door de provincie met een rijdende tentoonstelling en is, naar eigen zeggen, nog steeds bezig met de ontwikkeling van een nieuw concept.

De langdurige ‘sluiting’ van beide musea heeft mogelijk verstrekkende gevolgen, stelt raadslid Evelien Bernabela van de Partij vóór het Noorden. De fractie stelt vragen aan het college over hoe de subsidies voor de musea worden besteed nu er geen reguliere bezoekers zijn. De partij vraagt zich af of doorlopende subsidies voor de twee musea te rechtvaardigen zijn. De fractie wijst onder meer naar het Museum aan de A, wat sinds het begin van de verbouwing ‘vooral wordt gebruikt voor evenementen en zaalverhuur in plaats van het aanbieden van cultureel erfgoed’.

Ook willen Bernabela en haar fractie weten wat het gemeentebestuur doet om ervoor te zorgen dat beide ‘pandloze’ musea niet uit het culturele bewustzijn van inwoners en toeristen verdwijnen. De fractie kijkt daarbij onder andere naar de lange termijn impact van de sluitingen, waaronder op de werkgelegenheid. De Partij voor het Noorden vraagt daarom om overleg tussen gemeente en musea om het aanbod voor het publiek tijdens de sluiting te waarborgen.