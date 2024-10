‘Zondag toenemende bewolking, komende dagen buien’

Foto: Sebastiaan Scheffer

De paraplu kan de komende dagen weer uit de kast. Na een aantal droge en zonovergoten dagen neemt vanaf zondag de bewolking toe waarbij er de komende dagen ook buien zullen vallen.

Zondag begint de dag met zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft wel droog. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting wordt het 14 of 15 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt bewolkt waarbij de minimumtemperatuur op zo’n 11 graden komt te liggen. Op maandag is er in de vroege ochtend kans op een bui. Overdag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. In de middag is er ook een buitje mogelijk. Bij een matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 17 of 18 graden.

Op dinsdag overheerst de bewolking. Van tijd tot tijd valt er een bui. Ook kan de zon even tevoorschijn komen. Dan wordt het opnieuw 17 of 18 graden. Op woensdag zijn de veranderingen klein: het is bewolkt, van tijd tot tijd valt er regen en zo nu en dan kan de zon zich even laten zien. Dan wordt het 16 of 17 graden.