Zaterdag klusdag bij Landschapsbeheer

Foto: Joost Tanasale

Landschapsbeheer Groningen organiseert komende vrijdag en zaterdag de Nationale Natuurwerkdagen voor onze provincie. De klussen zijn bedoeld om het landschap mooier te maken.

Dit jaar doen 44 locaties mee, waarvan drie in de stad. Op zaterdag kun je langskomen op de Piccardthof om te hooien en met oevers aan de slag te gaan. Je kunt er ook aan de slag bij de fruit- en moestuin in LeRoy in Lewenborg of op Tuinwijck in Helpman. Daar gaat de zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen aan de slag. Als je zelf een zeis hebt mag je die meenemen en meedoen.

Naast deze klussen zijn er nog 41 locaties in de hele provincie, van Haren tot het Lauwersmeer en van Marum tot Bellingwolde, waar je aan de slag kunt in een park of borgtuin.