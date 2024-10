Volgend weekend Sint Martinusoptocht en lampionnenwedstrijd

Op de kop van de Vismarkt worden komende zaterdag honderden voederbieten uitgedeeld. Kinderen kunnen daar lampionnen van maken voor Sint Martinus.

In een folder en op de website van Volksvermaken is een handleiding te vinden. Wie meer hulp nodig heeft kan woensdagmiddag 8 november naar VRIJDAG aan de Walstraat gaan. Daar staat de wekelijkse Kinderwerkplaats in het teken van Sint Martinus. Daar zijn ook bieten en versiermateriaal voorhanden.

De Sint Martinusoptocht gaat zaterdag 9 november om 16.15 uur van start op het Hereplein. Kinderen mogen met hun zelfgemaakte lampion meelopen met Sint Martinus te paard, een aantal Romeinse soldaten en Showband Noordenveld. De optocht wordt gecombineerd met de Sunnemeerten Parade, de Pronkjewailtocht en de Gulden Martinusweg. Deelnemende groepen verzorgen onderweg zang-, dans- en muziekvoorstellingen.

Die dag vindt tussen 17 en 18 uur in de Martinikerk de lampionnenwedstrijd plaats. Kinderen kunnen hun lampioen in één van de kramen in de kapel hangen. Een jury beoordeelt de lampionnen en de winnaars krijgen een prijs. Er wordt een verhaal verteld en er worden liedjes gezongen. Alle kinderen krijgen een surprise.

Het volledige programma is te vinden op https://volksvermakengroningen.nl/sint-martinus