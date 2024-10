Uitverkochte Instameet voor fotowedstrijd in Groninger Museum

Foto via Marketing Groningen

Groningers hun stad te laten eren door middel van fotografie. Dat was het doel van de Instameet Groningen Fotowedstrijd, die zondagmiddag plaatsvond in het Groninger Museum.

Tientallen fotografieliefhebbers volgden het Groninger Museum een workshop van fotograaf Alwin van Wijngaarden. Daarna trokken ze de stad in met een speciale plattegrond van Lutje Lokaal, een initiatief dat lokale ondernemers steunt. De deelnemers legden hun favoriete plekken in Groningen vast en deelden hun foto’s op Instagram met de hashtags #Instameetgroningen, #visitgroningen en #odeaan050.

Op 30 november worden de winnaars van de wedstrijd bekendgemaakt. De winnende foto’s worden in december tentoongesteld in de Groninger Store in het Forum.