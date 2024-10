Lycurgus walst over Huizen heen

Nova Tech Lycurgus had dinsdagavond in de eigen thuishal Martiniplaza geen moeite met Prima Donna Kaas Huizen. Het werd 3-0.

De ploeg uit Huizen stond, voorafgaand aan de wedstrijd, op de vijfde plaats in de eredivisie met 7 punten uit 5 wedstrijden. Lycurgus stond tweede, had 2 punten méér en een wedstrijd minder gespeeld. Dinsdag was het krachtsverschil echter groot, want de setstanden waren 25-14, 25-10 en 25-16.

Lycurgus is nu koploper met 12 punten uit 5 wedstrijden. Daaronder staat Orion Stars uit Doetinchem met 9 punten uit 3 wedstrijden.