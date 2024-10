Gaswinningsevenement mogelijk opnieuw uitgesteld

Foto via Provincie Groningen

Het evenement ‘Vanuit Hier’, dat stil staat bij het dichtdraaien van de gaskraan van het Groningerveld, wordt mogelijk opnieuw uitgesteld.

Dit heeft de gasgedeputeerde Susan Top woensdag bekendgemaakt aan Provinciale Staten, aldus RTV Noord.

Het evenement was al verplaatst naar het voorjaar van 2025. Maar dat kan krap worden, stelde Top in een reactie op vragen van de Statenfractie van het CDA. Top wil eerst advies inwinnen van gemeenteraden en Provinciale Staten over de organisatie van het evenement. Top stelt dat deze tussenstap tijd kost en dat het afhankelijk is van het oorspronkelijke plan. Ook als er meer activiteiten worden toegevoegd, is er meer tijd nodig.

Dinsdag werd bekend dat het evenement tot nu toe 300.000 euro heeft gekost. Er was eerder een budget van 1 miljoen euro gereserveerd, maar het is nog onduidelijk wat het nieuwe budget zal zijn.

Begin 2025 hoopt Top met een nieuwe planning en begroting te komen.