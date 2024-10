Aangepast busvervoer tijdens Zuidlaardermarkt

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Busreizigers moeten volgende week dinsdag rekening houden met aanpassingen in de dienstregeling. Vanwege de Zuidlaardermarkt rijden verschillende buslijnen vanuit Groningen anders of vaker.

Er rijden extra buslijnen voor bezoekers van de Zuidlaardernacht en Zuidlaardermarkt vanaf maandagavond (14 oktober) tot en met dinsdagmiddag (15 oktober) dag en nacht. Vanuit Groningen is dat lijn 5 tussen Groningen – Annen. Deze buslijn rijdt niet via halte Brink in Zuidlaren. Alternatief is halte Julianalaan. Op dinsdag 17 oktober rijdt Q-link 5 van 09:30 uur tot 18:00 uur vanaf Groningen via de halte P+R Westlaren rechtstreeks naar Annen en stopt onderweg niet in Zuidlaren. Tussen P+R Westlaren en halte Julianalaan in Zuidlaren rijdt 1 tot 2 keer per uur een extra pendelbus.

Lijn 51 (Groningen – Zuidlaren) rijdt dinsdag 17 oktober niet van en naar de halte Brink in Zuidlaren, maar van en naar de extra halte Brandweerkazerne.