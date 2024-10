Extra nachtbussen vanwege ingaan wintertijd

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd in. Deze nacht duurt een uur langer dan normaal. Er rijden daarom extra nachtbussen van en naar Groningen.

De nachtbussen vanaf Hoofdstation Groningen rijden een uur langer door. Volgens de zomertijd zijn de vertrektijden:

Nachtbus 406 naar Appingedam – Delfzijl om 3:15, 5:15 en extra om 6:15 uur.

Nachtbus 409 naar Assen om 2:00, 3:00, 3:30, 4:00, 4:30, 5:00, 5:30, 6:00 en extra om 7:11 uur.

Nachtbus 417 naar Roden – Leek om 2:05, 3:05, 3:35, 4:35, 5:35 en extra laat om 6:45 uur. Deze laatste rit vervangt de rit van 5:05 uur.

Nachtbus 418 naar Zuidlaren – Annen – Gieten om 2:11, 3:11, 4:11, 5:11 en extra om 6:11 uur.

Volgens wintertijd zijn bovenstaande tijden een uur eerder. De laatste nachtbus 406 naar Appingedam – Delfzijl vertrekt volgens wintertijd dus om 5:15 uur.

Reizigers met de nachtbussen kunnen ook deze nacht met de OV-chipkaart of pinpas in- en uitchecken in de bus.