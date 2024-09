‘Woensdag buien, komende dagen volop zomerweer’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De meteorologische herfst is begonnen maar daar is de komende dagen nog weinig van te merken. De komende dagen zal de zon zich veelvuldig laten zien en kan het op donderdag 27 of 28 graden worden.

Woensdag overheerst de bewolking. Van tijd tot tijd valt er regen. In de avond is er kans op een onweersbui. Bij een zwakke variabele wind wordt het 20 of 21 graden. Ook in de nacht van woensdag op donderdag is er nog een onweersbui mogelijk. In de tweede helft van de nacht wordt het droog en helder. De minimumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Op donderdag krijgt de zon alle ruimte. Bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting wordt het 27 of 28 graden.

Op vrijdag zijn de veranderingen klein. Er is veel zon en het wordt 26 of 27 graden. Zaterdag wisselen zon en bewolking elkaar af. In de middag kan er een bui vallen. Dan wordt het 25 of 26 graden.