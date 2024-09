VERA viert 50 jaar poppodium

Foto: Google Maps

Zaterdag 14 september viert VERA een bijzondere mijlpaal: 50 jaar als underground poppodium én 125 jaar als vereniging. Deze dubbele viering gaat niet ongemerkt voorbij, met een open dag vol activiteiten en een muzikaal avondprogramma.

Vanmorgen was Arnoud Heikens van VERA te gast in de OOG Ochtenshow om meer over dit jubileum te vertellen.

Groot feest

Om dit heugelijke feit te vieren opent VERA haar deuren voor het publiek. Zo worden er verschillende rondleidingen en historische stadswandeling aangeboden en kun je kijkje achter de schermen nemen met de “Artist Experience” en de iconische “Underground Experience”, er is voor elk wat wils. Daarnaast vindt er ook een live talkshow plaats, waar verschillende artiesten uit het avondprogramma ingegaan op de muziek die ze zullen coveren. Het avondprogramma in de Grote Zaal is net als alle andere activiteiten volledig uitverkocht en belooft een knallende muzikale afsluiting van deze feestelijke dag te worden.

Open monumentendag

Ondanks dat alle evenementen inmiddels volgeboekt of uitverkocht zijn, kun je VERA gewoon bezoeken. Want omdat de verjaardag van het poppodium, dat gevestigd is in een monumentaal pand, samenvalt met open monumentendag, is het pand die dag vrij toegankelijk. Dus ook zonder rondleiding kunnen bezoekers door het pand dwalen en genieten van de activiteiten, zoals de open bar in de Kemenade en de werkende zeefdrukwerkplaats op zolder.

Al met al belooft het een onvergetelijke viering te worden voor iedereen die VERA een warm hart toedraagt. Meer informatie over de open dag of toekomstige evenementen, kun je vinden op www.vera-groningen.nl.

