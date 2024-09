UMCG kleurt zondagavond rood vanwege Wereldhartdag

Foto: UMCG

Het UMCG en het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen kleuren zondagavond rood vanwege Wereldhartdag. Ook elders in het land worden tientallen gebouwen rood verlicht.

Vanwege Wereldhartdag vraagt de Hartstichting aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Het meest voorkomend symptoom bij hartproblemen is pijn of een knellend of drukkend gevoel op de borst, bij mannen en vrouwen. Maar er zijn ook hartklachten die vaker voorkomen bij vrouwen, zoals pijn in de kaak, nek of rug. Die klachten worden vaak niet aan hartproblemen gekoppeld, waardoor vrouwen te laat medische hulp kunnen krijgen.

Hans Snijder (Hartstichting): “Van levensbelang dat er aandacht komt voor het herkennen van klachten”

Hans Snijder is directeur bij de Hartstichting: “Vroeger werd vooral gekeken naar mannen bij het onderzoeken en behandelen van hart- en vaatziekten. Onze strategie heeft niet voor niets als titel Oog voor de verschillen. Daarmee leggen we nadruk op de winst die te behalen is bij mensen met verschillende culturen en etnische achtergronden en door te kijken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Het is van levensbelang dat er aandacht komt voor het herkennen van bepaalde klachten die nog vooral bij vrouwen voorkomen.”

UMCG: “Waarom komen bepaalde aandoeningen vaker voor bij vrouwen?”

Het UMCG laat weten dat ze de actie belangrijk vinden. “Wij vinden het belangrijk om meer onderzoek te doen naar waarom bepaalde aandoeningen vaker voorkomen bij vrouwen, en of mannen en vrouwen wel baat hebben bij dezelfde behandelingen”, laat een woordvoerder van het Groningse ziekenhuis weten. “Met meer kennis hopen we in de toekomst deze aandoeningen te voorkomen, eerder te ontdekken en beter te kunnen behandelen. Hiervoor is meer aandacht bij onderzoekers nodig voor dit belangrijke onderwerp, maar ook meer vrouwen die willen meedoen aan deze onderzoeken. Met de actie van de Hartstichting wordt die aandacht gegenereerd en daar helpen we graag bij.”

Ook zondag overdag was er in het UMCG aandacht voor de actie. Zo droegen medewerkers van het UMCG Hartcentrum rode kleding. Met die rode kleding vroegen ze aandacht te hebben voor de man-vrouwverschillen in onderzoek naar hart- en vaatziekten.