UMCG kleurt zondag rood tijdens Wereldhartdag

Op 29 september kleuren bijna zestig gebouwen in ons land rood vanwege Dress Red Day. Ook het UMCG doet mee tijdens deze Wereldhartdag.

Die dag vraagt de Hartstichting aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Het meest voorkomend symptoom bij hartproblemen is pijn of een knellend of drukkend gevoel op de borst, bij mannen en vrouwen. Maar er zijn ook hartklachten die vaker voorkomen bij vrouwen, zoals pijn in de kaak, nek of rug. Die klachten worden vaak niet aan hartproblemen gekoppeld, waardoor vrouwen te laat medische hulp kunnen krijgen.

Aandacht en onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen is daarom hard nodig. Hans Snijder, directeur bij de Hartstichting: “Het is van levensbelang dat er aandacht komt voor het herkennen van bepaalde klachten die nog vooral bij vrouwen voorkomen.”

Ook het UMCG vindt het belangrijk om meer onderzoek te doen naar waarom bepaalde aandoeningen vaker voorkomen bij vrouwen, en of mannen en vrouwen wel baat hebben bij dezelfde behandelingen. Hiervoor is meer aandacht bij onderzoekers nodig, maar ook meer vrouwen die willen meedoen aan deze onderzoeken. Daarom doet het ziekenhuis graag mee aan Wereldhartdag.

Naast de roodgekleurde gebouwen tijdens Dress Red Day kleden vele Nederlanders zich deze dag in het rood om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Volgens de Hartstichting delen zij dit massaal op sociale media.