Tijdelijke Visserbrug al volop in gebruik

Foto: Rieks Oijnhausen

Wandelaars en fietsers maken zaterdag al volop gebruik van de tijdelijke Visserbrug. Sinds vrijdag kan er weer rechtstreeks van de Visserstraat naar de Verlengde Visserstraat overgestoken worden.

Oversteken op deze plek was sinds afgelopen juli niet meer mogelijk. Aanvankelijk leek de brug te kampen met een bedieningsprobleem maar een technische inspectie wees uit dat één van de scharnieren van de brug kapot was. Daardoor kon het brugdek niet meer veilig open en dicht. Om dit te kunnen repareren werd het brugdek weggehaald. De reparatie duurt anderhalf tot twee jaar. Automobilisten, fietsers en voetgangers moesten sindsdien omrijden.

Voor fietsers en voetgangers is er nu een tijdelijke oplossing gecreëerd. Twee weken geleden werd er een beweegbare schuifbrug op de locatie geplaatst die nu in gebruik is genomen. Omdat het om een schuifbrug gaat wordt het scheepvaartverkeer niet gehinderd. Een nieuwsfotograaf laat weten dat het nieuws over de opening van de tijdelijke brug niet onopgemerkt is gebleven: “Er wordt op deze zaterdag al volop gebruik gemaakt van de brug.”