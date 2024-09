Scooterrijder gewond bij botsing met personenauto

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Rabenhauptstraat is zondagavond een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk vond plaats rond 22.40 uur. “Door nog onbekende oorzaak is de bestuurder van een personenauto in botsing gekomen met de scooter”, vertelt Ten Cate. “De scooterrijder is daarbij gewond geraakt. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gecontroleerd. De persoon is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Door de botsing is de scooter flink beschadigd geraakt. Ook de personenauto raakte beschadigd. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.