Foto: 112Groningen: Patrick Wind

De ring zuid is donderdag even na 12.00 uur tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein enige tijd volledig afgesloten geweest vanwege het eerste ongeval in één van de tunnels.

Op de live stream was een neergedaalde slagboom te zien. Dat is een standaard procedure voor de nieuwe ringweg. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Er stond een file van 2,5 kilometer voor de slagboom. Over het ongeval is nog niets bekend.

update

Rond 12.30 uur kwam het verkeer weer op gang.