Politie zoekt getuigen van schietincident Oosterparkwijk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over het schietincident dat zaterdagavond plaatsvond in de Oosterparkwijk. Ook is men op zoek naar eventuele videobeelden.

“Rond 22.50 uur kregen wij een melding van een schietincident aan de Klaprooslaan”, vertelt een politiewoordvoerder. “Volgens de melder zou er zijn geschoten op een auto waar op dat moment één persoon in zat. De bestuurder raakte bij dit incident niet gewond.” Vanuit de meldkamer werden direct meerdere politie-eenheden naar de locatie gestuurd. “De omgeving is afgezet en er is direct begonnen met een uitgebreid onderzoek. Hierbij zijn sporen veiliggesteld en is er gesproken met omwonenden.”

Al snel kwamen de agenten een persoon op het spoor die betrokken is geweest bij het incident. “In de omgeving van de Zaagmuldersweg hebben we een verdachte aan kunnen houden. Het gaat om een 24-jarige man uit Groningen. Deze verdachte zit nog vast en wordt verhoord.” Ondertussen is het onderzoek naar de toedracht nog volop gaande. “Wij komen graag in contact met mensen die getuige zijn geweest en nog niet met ons hebben gesproken. Heb je meer informatie, of beschik je over een deurbelcamera waar mogelijk het incident, dan wel de verdachte op staan? Neem dan contact op met ons op telefoonnummer 0900 88 44. Anoniem informatie delen kan op 0800 7000. Daarnaast kun je informatie delen via het meldformulier op de website van de politie.”