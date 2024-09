Overgebleven treurwilg bij Trompbrug gesnoeid

Foto: Rieks Oijnhausen

De overgebleven treurwilg bij de Trompbrug is de afgelopen dagen door de gemeente gesnoeid. Het nieuwe uitzicht is voor veel mensen even wennen.

Vorige maand waaide de meest westelijke treurwilg om tijdens een zomerstorm. Niemand raakte gewond, wel ontstond er schade aan het hekwerk van de brug. De gemeente liet enkele dagen later weten de markante treurwilg te willen vervangen voor een nieuw exemplaar. De nieuwe boom krijgt een hoogte van zes tot acht meter die twaalf tot vijftien jaar oud is. Wanneer deze boom geplaatst gaat worden is nog onbekend.

Zo’n vijftig jaar lang werd de entree tot de binnenstad via deze route bepaald door de twee treurwilgen. De oostelijke treurwilg is de afgelopen dagen gesnoeid. Dit is gedaan vanuit veiligheidsoverwegingen en om de boom langer in tact te houden. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd. Boomexperts laten weten dat het snoeien van een treurwilg, voor het beste resultaat, om de drie tot zes jaar moet gebeuren. Wordt er niet gesnoeid, dan worden de takken te zwaar voor de stam en gaat die inscheuren. Daardoor kan er verrotting van de stam ontstaan. Wel zijn er twijfels wat de beste periode van snoeien is, waarbij de meeste stemmen voor het voorjaar lijken te opteren, op het moment dat de boom blad begint te vormen.