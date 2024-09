Ook Nedersaksenlijn duurder dan gedacht

Foto: Rob Dammers

In contrast met de miljarden die nodig zijn om de Lelylijn aan te leggen, vallen de meerkosten voor de Nedersaksen lijn in het niet. Maar ook deze spoorlijn wordt flink duurder dan geraamd.

Dat laat staatssecretaris Jansen maandagochtend weten aan de Tweede Kamer. De kosten voor geplande spoorlijn tussen Enschede en Groningen waren aanvankelijk geschat tussen 500 miljoen en 1,25 miljard euro, maar nieuwe berekeningen tonen aan dat de goedkoopste variant al 1,7 miljard euro kost. De totale kosten kunnen zelfs oplopen tot 4 miljard euro.

De kosten voor de aanleg van de lijn liggen tussen 1,2 en 5 miljard euro, afhankelijk van het gekozen model. De goedkoopste versie heeft enkel spoor tussen Veendam en Emmen zonder bovenleiding. Een duurdere variant met dubbelspoor kost 3 miljard euro. Er is nog veel onzekerheid over de exacte bedragen, omdat technische factoren en veranderende regelgeving hier invloed op kunnen hebben. De regio onderzoekt verdere mogelijkheden om financiering rond te krijgen voor de volgende fasen van het project.

De Tweede Kamer, het kabinet en de betrokken overheden gaan deze herfst verder praten over de Nedersaksenlijn en de Lelylijn. Cruciaal daarbij is of er genoeg geld beschikbaar komt voor de twee spoorlijnen.