Gomarus College wint Reanimatie Toernooi

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Gomarus College aan het Vondelpad heeft dit jaar het jaarlijkse Reanimatie Toernooi gewonnen. De prijsuitreiking vindt maandag 30 september plaats.

Het toernooi is georganiseerd door Hartveilige School. Die organisatie heeft een lespakket voor het onderwijs ontwikkeld. Een traditionele reanimatiecursus is namelijk niet geschikt voor het onderwijs, omdat die niet aansluit op de belevingswereld van leerlingen. Toch is een middelbare school de perfecte plek om iedereen te kunnen bereiken.

Uit recent onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat meer dan 80 procent van de scholieren meer reanimatie en EHBO-lessen wil op school. Dat lukt echter nauwelijks, vanwege het overvolle onderwijsprogramma.

Tijdens de prijsuitreiking op het Gomarus College delen leerlingen hun ervaringen en wordt de prijs overhandigd door de speciale gastspreker Bas Westerweel. Die heeft zelf een hartstilstand overleefd. Elke week krijgen zo’n 300 Nederlanders een hartstilstand. Verder staat er een ambulance bij de school, om leerlingen enthousiast te maken voor werk in de zorg.