Evenement rond definitieve einde gaswinning uitgesteld

Foto via Provincie Groningen

Op 5 oktober zou bij Wetsinge een evenement plaatsvinden om stil te staan bij het definitieve einde van de gaswinning uit het Groningenveld. Maar dat gaat niet lukken, dus komt er een nieuwe datum voor het markeringsmoment.

De organisatie heeft de vergunning voor het evenement niet op tijd binnengekregen, waardoor er volgens de provincie te weinig tijd over is om ‘de locatie goed in te richten, de kwaliteit van de productie te garanderen en de communicatie zorgvuldig te doen.

“Ik ben zeer teleurgesteld dat we 5 oktober moeten uitstellen”, vertelt verantwoordelijk gedeputeerde Susan Top. “Maar ik geloof erin dat we hier met elkaar nog steeds een heel bijzonder en waardevol moment van kunnen maken. Het is ontzettend jammer, maar er staat een indrukwekkend en memorabel programma in de steigers en dat gaan we nu met nog meer voorbereidingstijd verder vormgeven.”

De provincie laat weten dat het evenement, wat de naam VANUIT HIER draagt, wordt verschoven naar het voorjaar van 2025.