Ecolution weer even in Stad

Foto: Rieks Oijnhausen

De Ecolution, het duurzame zeilschip van wijlen astronaut Wubbo Ockels, was dinsdag weer even in Stad. De afgelopen jaren verbleef het schip voornamelijk in Lauwersoog.

Het zeilschip werd gebouwd tussen 2007 en 2010 in opdracht van Ockels. Het schip heeft zes waterdichte compartimenten, alle systemen aan boord zijn dubbel uitgevoerd en het vaart op waterstof. Sinds 2015 is de stichting Wadduurzaam de eigenaar. De afgelopen jaren heeft de provincie Groningen plannen gehad om de Ecolution te kopen. Ondanks dat er zes ton is betaald om het economisch eigendom in bezit te krijgen, ging de koop uiteindelijk niet door. Bij de provincie waren er vragen gerezen of het wel echt nodig was om met koop voor behoud van het schip te zorgen. Wellicht zouden er ook andere mogelijkheden zijn.

Innovatiemissies

Afgelopen winter werd daar overeenstemming over bereikt. Wadduurzaam blijft eigenaar waarbij afgesproken is om het schip tot in elk geval 2026 rond te laten varen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, een bedrag van 100.000 euro per jaar, wordt op tafel gelegd door onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze. In de komende periode wordt het revolutionaire schip ingezet voor innovatiemissies op meerdere evenementen in binnen- en buitenland. Over twee jaar gaat de provincie bekijken of de Ecolution niet alsnog kan worden aangekocht.

Bezoek

Het bezoek aan Stad was kort en krachtig. Woensdag wordt de Ecolution verwacht in Hoogezand waar het één van de trekkers is tijdens de open dag van scheepsbouwer Royal Bodewes.