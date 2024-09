Donar verliest eerste thuisduel van Mons

De eerste thuiswedstrijd van Donar in het nieuwe basketbalseizoen is uitgelopen op een teleurstelling. Een slecht eerste kwart tegen het Belgische Union Mons-Hainaut brak de Groningers op: 79-92.

Donar, zonder de geblesseerde spelers Tim Hoeve, David Gabrovsek en Dakota Quinn, kwam niet best uit de startblokken. De Belgen waren feller en pakten meer rebounds, terwijl Donar veel fouten tegen kreeg. Via 2-11 werd het 11-24 aan het eind van het eerste kwart. In het tweede kwart werd het nog even 19-28, maar daarna liepen de gasten weer uit tot 39-51 bij rust.

Ook na rust kon Donar maar niet terugkomen en de wedstrijd spannend maken. Na het derde kwart (57-70) werd het verschil nog even 10 punten, bij 64-74, waardoor het publiek hoorbaar achter de ploeg ging staan, maar dichterbij kwamen de Groningers niet en de wedstrijd ging als een nachtkaars uit.

Topscorers bij Donar waren Keevan Veinot met 23 punten, Zach Harvey met 20 punten en Filip Bronkovic met 14 punten. Bij Mons was James Moors topscorer met 21 punten.

Donar speelt komende woensdag zijn eerste wedstrijd in de ENBL. Dan speelt de ploeg van coach Andrej Stimac in Polen tegen Dziki Warszawa.