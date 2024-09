Eerste woningen opgeleverd voor nieuw ‘Jullensblok’

Foto: Britt Douwes

Tussen de Jullenstraat, de Helper Westsingel en de Van Schendelstraat is eind vorige week het eerste woongebouw opgeleverd van het vernieuwde ‘Jullensblok.

Het hoogste punt van het vierde woongebouw is inmiddels ook bereikt. De aannemers, de investeerder en de gemeente vierden daarom een feestje. Voor de spectaculaire aftrap van het evenement daalde een professionele abseiler met de symbolische sleutel voor het eerste woongebouw vanaf het hoogste punt van het vierde woongebouw naar beneden.

De naam van het eerste woonblok is inmiddels ook bekend: Kokerij. De naam verwijst naar drankfabrikant De Oranjeboom van

Koos Hammingh, die net na de Eerste Wereldoorlog op deze locatie gevestigd was.

Aan de Jullenstraat komen vijf woongebouwen met in totaal tweehonderdveertig appartementen, met daaronder een parkeergarage voor honderdachtentwintig auto’s. Als de bouw van de andere woongebouwen volgens planning verloopt, is het nieuwbouwproject in het voorjaar van 2025 afgerond.