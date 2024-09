Tachtig monumenten openen deuren tijdens Open Monumentendag

Foto: Joris van Tweel

Zo’n tachtig monumenten in de stad openen op zaterdag 14 en zondag 15 september hun deuren voor het grote publiek, tijdens de 38e editie van Open Monumentendag.

Met het thema ‘onderweg’ besteedt de gemeente Groningen dit jaar aandacht aan vier speciale fietsroutes: noord, oost, zuid en west. Op die routes is van alles te beleven, zoals mini-concerten, wandelingen met een gids en theatrale lezingen.

Een van die routes is de Rijksstraatweg in Haren. De weg werd precies 200 jaar geleden verhard. In het Open Monumentendag-programma van Haren speelt de Rijksstraatweg een centrale rol, onder andere met een paardentram en een oude bus.

Andere hoogtepunten van het weekend zijn de openstelling van het voormalig pompstation Dudok aan de Turfsingel, de directeurswoning van strokartonfabriek De Halm, poppodium Vera aan de Oosterstraat, het Pelstergasthuis, wandelexcursies langs de Helperlinie en door het Sterrebos, lezingen en muzikale optredens.

Op zaterdag 14 september is er een informatiepunt in het stadhuis en liggen folders klaar in het Forum. Het gehele programma is te vinden op de website openmonumentendag.nl/groningen .