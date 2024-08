Zwembad Hoogkerk dinsdag extra lang geopend

Foto via Gemeente Groningen

Met de tropische temperaturen dinsdag is het zwembad in Hoogkerk extra lang geopend. Dat laat het bestuur van het zwembad weten.

In principe zouden op deze dinsdag de deuren om 16.00 uur dichtgaan. Maar vanwege het mooie weer en om mensen de mogelijkheid te geven om een frisse duik te kunnen nemen, is het zwembad tot 20.00 uur geopend. Het zwembad kan langer open vanwege vrijwilligers die zich beschikbaar hebben gesteld om het zwembad langer open te kunnen houden. Ook het zwembad in Ten Boer is dinsdagavond geopend. In De Blinkerd is men tot 19.30 uur welkom.

Op het KNMI-meetstation in Eelde werd dinsdag een temperatuur van 33,3 graden gemeten. De gevoelstemperatuur viel veel hoger uit waarbij er in de namiddag temperaturen tot 38 graden werden gemeten.