Verdachte van poging aanranding Hereweg ingerekend

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft woensdagavond een 49-jarige man uit Groningen aangehouden voor een poging tot verkrachting aan de Hereweg op 9 augustus.

Een jonge vrouw fietste die vrijdagochtend na een uitgaansavond rond 4.30 uur op de Hereweg, vanuit het centrum in de richting van Haren. Een fietsende man sprak haar aan en duwde haar ter hoogte van de Papiermolenlaan van haar fiets.

De man nam haar mee in de richting van een nabijgelegen pand. Het slachtoffer wist echter omstanders te alarmeren. Toen die de vrouw te hulp schoten, vluchtte de verdachte te voet. Hij liet daarbij zijn (gestolen) fiets achter.

De politie is direct een zoekactie gestart, maar de verdachte werd niet meer aangetroffen. De afgelopen weken ging het politieonderzoek verder en daarbij is ook de hulp van het publiek gevraagd. Uit het onderzoek kwam een verdachte naar voren. Deze 49-jarige man is aangehouden en zit in volledige beperkingen. De leeftijd van de verdachte komt niet overeen met een eerder signalement, waarin sprake was van iemand tussen de 20 en 30 jaar.