Tijdelijke brug bij Hoofdstation verwijderd (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Er is zaterdag flink doorgewerkt bij het Hoofdstation. De tijdelijke brug die over de sporen lag is met behulp van een kraan verwijderd.

De logistieke brug is de afgelopen periode gebruikt om materialen voor het nieuwe station aan- en af te kunnen voeren. De brug is overbodig geworden en kon verwijderd worden. Het verwijderen gebeurt in een week waarbij er tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark geen treinen rijden. Op het traject worden meerdere werkzaamheden uitgevoerd. Zo is Aanpak Ring Zuid druk bezig om de restanten van het viaduct van de zuidelijke ringweg bij de Verlengde Lodewijkstraat weg te breken.

Op het Hoofdstation gaat de komende dagen de grote, rode kraan verwijderd worden. De hoge kraan is niet meer nodig. Ook vinden er archeologische werkzaamheden plaats op de plek waar de nieuwe bustunnel aangelegd moet worden. “De logistieke brug is zaterdag onderdeel voor onderdeel afgebroken”, laat een fotograaf weten. “De onderdelen werden gedemonteerd en met behulp van een kraan op een vrachtwagen geladen.” Vanwege de werkzaamheden rijden er tot en met maandag 12 augustus 02.30 uur geen treinen tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark.