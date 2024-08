Paterswoldseweg komende werkweek dicht onder ringwegviaduct

Foto via Aanpak Ring-Zuid

De onderdoorgang van de zuidelijke ringweg op de Paterswoldseweg is vanaf komende maandagochtend (3 september) vijf dagen afgesloten. Aanpak Ring-Zuid gaat dan de laatste puntjes op de i zetten bij de afwerking van de onderdoorgang.

De afgelopen periode kon het verkeer steeds de werkzaamheden passeren. Maar voor de laatste werkzaamheden moet de weg wel worden afgesloten voor autoverkeer. Volgens Aanpak Ring-Zuid zijn de werkzaamheden bewust in september gepland omdat het verkeer nu weer gebruik kan maken van de ringweg.

De weg is tot volgende week vrijdagmiddag dicht voor autoverkeer. Ook de kruisingen met de Laan van de Vrede, de Expositielaan en de Muntinglaan zijn dan afgesloten. Fietsers kunnen wel passeren, in tegenstelling tot de informatie die omwonenden hebben ontvangen over de stremmingen.