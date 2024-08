Opbouw KEI-week in volle gang

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de binnenstad wordt dit weekend druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de 56ste editie van de KEI-week die maandag begint. Zo is op de Grote Markt een groot podium verrezen.

Op de Grote Markt vindt maandagavond het openingsfeest plaats. Verschillende artiesten zullen er optreden. Eerder op de dag zijn er ook al diverse activiteiten. Zo vindt de traditionele inschrijving van de KEI-week weer op het Broerplein plaats. Op de Vismarkt is er een informatiemarkt waar studentenverenigingen en -organisaties zich presenteren. Overdag rijden er drie cabriobussen door de stad waarbij aanstaande studenten kennis kunnen maken met de mooiste plekken in de stad.

Tot en met vrijdag maken de nieuwe studenten kennis met alles wat Groningen te bieden heeft. Zo is er op dinsdag de KEI-parade waarbij studentenverenigingen in een vrolijke en bonte stoet door de binnenstad trekken. Op woensdag vindt de traditionele kroegentocht plaats, op donderdag is er het Open Air Festival en kan er op de Vismarkt film worden gekeken. En op vrijdag vindt op het Suikerterrein het eindfeest plaats.

Aan de KEI-week zullen zo’n vijfduizend studenten deelnemen. Het thema dit jaar is ‘Time to talk: better together’, oftewel saamhorigheid. Het gaat om het scheppen van meer verbinding tussen studenten onderling en tussen studenten en de stad. Extra aandacht is er dit jaar voor mentale problemen en bewuste omgang met verdovende middelen. De KEI-week is dit jaar mede opengesteld voor mbo-studenten van Noorderpoort, Alfa-College, Terra MBO en ROC Menso Alting.