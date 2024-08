Nachtburgemeester en Groningse DJ’s veroveren Berlijn

Beeld: Jorik Hamming

Zo’n 300.000 mensen verzamelden zich afgelopen weekend in Berlijn voor Rave The Planet. Onder hen een groepje Groningers, die er op hun truck één groot feest van maakten.

Nachtburgemeester van Groningen Merlijn Poolman was er één van: “Rave The Planet komt voort uit wat vroeger The Love Parade was.” Het lijkt een concert, maar het is een demonstratie. “Voor het recht om te mogen dansen. Het is een feit dat muziek ons als samenleving verbindt. Dus er waren dertig trucks die midden in Berlijn bij de Brandenburger Tor rondjes reden.”

Op de Groningse truck was de meerderheid van de DJ’s vrouwelijk: “Het was echt een geweldige ervaring,” zegt DJ Selene. “Overal waar je keek stonden mensen, of hingen ze aan lantaarnpalen. Van jong tot oud, te knuffelen met elkaar. Het was echt geweldig.”

“Ik wist niet wat ik kon verwachten toen ik erheen ging. Er hing gewoon echt een hele goede sfeer. Iedereen was blij en er hing een soort saamhorigheidsgevoel,” vertelt een andere Groningse DJ, Deetox.

Omdat het geen concert maar een demonstratie was moest Merlijn Poolman speechen, om de eisen van de demonstratie aan het publiek kenbaar te maken: “Ik heb wel eens voor groepen van 40 mensen gesproken en dat vond ik eigenlijk spannender dan voor tienduizenden. Maar dat komt ook omdat ik heel erg achter de boodschap sta over hoe dansen en muziek de samenleving verbindt,” aldus de nachtburgemeester.