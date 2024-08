Mark maakt foto’s van touringcars en plaatst ze op Instagram: “Ooit hoop ik zelf op een touringcar te rijden”

Een touringcar van Reisebüro Erich Wiewel uit het Duitse Werne. Foto: eigen foto

De 17-jarige Mark uit Stad is helemaal bezeten van touringcars. Regelmatig trekt hij er met zijn camera op uit om de voertuigen te fotograferen en om ze vervolgens te plaatsen op sociale media. Maar hoe is deze hobby ontstaan? En wat is er zo leuk aan?

Hoi Mark! Hoe is deze hobby bij jou ontstaan?

“Vanaf hele jonge leeftijd vind ik bussen hele mooie voertuigen. Als kind kon ik er al erg van genieten. Op een gegeven moment ben ik bussen gaan fotograferen. Dat begon met de lijnbussen van Qbuzz. Maar op een gegeven moment ben je daar wel klaar mee. Waar ik tegen aan liep is dat je dezelfde bussen blijft zien. Dat begon me te vervelen. Ik ben toen na gaan denken hoe ik het voor mezelf toch leuk kon houden. Op die manier ben ik bij de touringcars terecht gekomen.”

Dacht je op een gegeven moment, touringcars bieden mij uitdagingen of kwam het op een andere manier op je pad?

“Er is een aanleiding geweest inderdaad. Ruim tien jaar geleden werd er op mijn opa zijn werk een bedrijfsuitje georganiseerd. Men ging een dag naar vogelpark Walsrode in Duitsland. Mijn opa had mij gevraagd of ik mee wilde. Nou, dat wilde ik wel. In een touringcar van Deiman Tours uit Winschoten zijn we die dag naar Duitsland gereden. Dat was fantastisch. Ik kan me herinneren dat ik tijdens die rit toen uitgebreid met de buschauffeur heb gesproken. Albert was zijn naam. Dat gesprek heeft mij toen heel enthousiast gemaakt over touringcars.”

Dus terwijl de meeste inzittenden uitkeken naar het uitje in het vogelpark was voor jou de rit in de touringcar eigenlijk het feestje?

“Haha, ja. In de avond was er een diner geregeld. Op een gegeven moment werd mijn naam geroepen, of ik naar voren wilde komen. Toen stond daar de buschauffeur die uit zijn eigen zak een sorbet voor mij had besteld. Om mij te bedanken voor het leuke gesprek. Dat vond ik fantastisch. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. En die dag heeft uiteindelijk een grote bijdrage geleverd gespeeld in mijn liefde voor touringcars.”

Maar wat is er nu zo leuk aan touringcars? En waarom zijn deze voertuigen interessanter dan lijnbussen

“Iedere bus is anders. Lijnbussen zijn ook mooi, maar wat we in Groningen hebben rijden is allemaal hetzelfde type. Het is hetzelfde merk, ze zien er hetzelfde uit. Touringcars zie je in alle soorten en merken voorbij komen. Verschillende merken, kleuren, wisselende interieurbekledingen, andere voorkanten. Het zorgt er voor dat ik niet uitgekeken raak.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Eén van de foto’s waar Mark trots op is, is deze foto waarop een touringcar van CroisiEurope is te zien. Foto: eigen foto

De foto’s die je maakt plaats je sinds een aantal jaren op sociale media. Dat loopt ook flink storm hè?“Ik heb niet tuinduizenden volgers. Maar het gaat mij ook niet om de aantallen. Kijk, er zijn heel veel mensen die houden van mooie auto’s of vrachtwagens en daar foto’s van maken. Ik richt mij puur op touringcars. Een niche dus waar niet zoveel mensen mee bezig zijn. Drie jaar geleden heb ik de eerste foto’s geplaatst. En dat heeft mij veel gebracht. Contact met andere hobbyisten bijvoorbeeld. Maar ook met chauffeurs. Chauffeurs die mij bedanken omdat ik een mooie foto van ze heb gemaakt. En het heeft ook contacten met touringcarbedrijven opgeleverd. Regelmatig sturen zij ook tips als ze een bus onderweg hebben richting Groningen.”

Hoe ga je dan te werk? Want het valt mij op dat je de meeste foto’s maakt op Kardinge …

“Kardinge is wel een beetje het walhalla voor de touringcarliefhebber. In Groningen zijn er maar amper parkeerplaatsen voor deze bussen. In de meeste gevallen gaat het om bussen die toeristen in Groningen afleveren. Ze stappen uit bij de Stadsschouwburg aan de Turfsingel of bij het Hoofdstation. Op Kardinge is er ruimte voor de chauffeurs om even te pauzeren. En waar ik dus de foto’s kan maken. Ik maak daarbij gebruik van een spiegelreflexcamera: een Canon EOS 2000D. Met mijn smartphone maak ik vaak een filmpje van de bus omdat ik het ook leuk vind om het motorgeluid te registreren. Dat geluid is bij elke bus anders.”

Sta je dan elke dag uren te wachten op Kardinge?

“Nee. Wat ik al zei, er komen regelmatig tips binnen. Daarnaast heb je bepaalde dagen die in het oog springen. De Bloemenjaarmarkt bijvoorbeeld. Op zulke dagen weet je dat er veel touringcars naar Groningen komen gereden. Dat geldt ook voor de Tag der Deutschen Einheit op 3 oktober en Winter Welvaart in december. En het is verstandig om de informatie op verschillende kanalen goed in de gaten houden. Zo kwam ik een berichtje tegen van een bedrijf uit het Belgische Diepenbeek. Zij komen komende week met een bus naar Groningen. Ik zal daar zeker wat foto’s van gaan maken. Die plaats ik dan weer op mijn kanaal, waarbij ik dit bedrijf dan tag. Hopelijk ontstaat er daardoor weer een leuk contact.”

Heb je ook een wens qua bepaalde touringcar die je nog eens heel graag op de foto zou willen zetten?

“Euhm. Ken je het bedrijf Greyhound Lines? Zij verzorgen in Amerika de langeafstandsritten. De bussen die zij hebben, de Greyhound-bussen, dat lijkt me geweldig om zoiets nog eens op de foto te zetten. Ik weet dat een bedrijf uit het Overijsselse Heino over zo’n bus beschikt. Net als ook wat van die typische Amerikaanse schoolbussen. Dus als je het echt over wensen hebt, dan zou het dat zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Een touringcar van Greyhound Lines in Amerika. Mark hoopt ooit zelf dit type bus te kunnen fotograferen. Foto: Secondarywaltz – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6582565

Mensen die dit verhaal lezen, die zullen misschien denken, die jongen moet gewoon op een bus gaan rijden …

“Dat lijkt me echt fantastisch. Maar dat mag nu nog niet. Ik ben nu 17 jaar. Ik zal eerst mijn autorijbewijs moeten halen. Daarna kan ik voor het busrijbewijs gaan. Daar horen ook wat aanvullende papieren bij als een getuigschrift vakbekwaamheid. Maar het lijkt me fantastisch om over een aantal jaren op een touringcar te rijden. Dat je toeristen naar een vakantieadres in het zuiden kunt brengen. Het maakt me niet uit in wat voor bus, of welke lengte het voertuig heeft. In zo’n touringcar kunnen rijden, om mensen naar hun bestemming te kunnen brengen, dat lijkt me geweldig.”

In ons land is er een tekort aan beroepschauffeurs. Ik neem aan dat met zo’n mededeling de bedrijven om je staan te springen …

“De afgelopen periode heb ik stage gelopen bij Doornbos en bij Arriva Touring. Bij beide bedrijven heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. Bij Arriva Touring kom ik nog regelmatig even langs. De mensen die daar werken zijn super aardig. De afgelopen maanden had ik te maken met familieomstandigheden. Bij Arriva zeiden ze, je bent altijd welkom. Chauffeurs Casper en Benjamin hebben me echt bijgestaan. En dat vind ik heel bijzonder. Ondanks dat ik er niet meer stage loop, zijn ze er voor mij.”

Zou je later voor Arriva willen werken?

“Oh, dat zou me heel erg leuk lijken. Maar voorlopig houd ik het nog even bij fotograferen. Mensen die nieuwsgierig zijn naar mijn werk, kunnen mij volgen op Instagram.”