Lycurgus wint tweede oefenduel in Polen

Foto via Lycurgus

De volleyballers van Nova Tech Lycurgus zijn er vrijdag in geslaagd om de tweede wedstrijd in de oefencampagne te winnen, de eerste tijdens de reeks testwedstrijden.

Na een verlies in de eerste Poolse oefenpot, was Lycurgus tijdens de tweede oefenwedstrijd in de vijfdaagse trip door Polen met 2-3 in sets te sterk voor Bydgoszcz tijdens een toernooi waarin twee duels op het programma staan. De winst betekent dat Lycurgus zaterdag tegen het Duitse Netzhoppers speelt om de winst in her toernooi.

Komende woensdag is Lycurgus terug in Nederland voor een oefenpot tegen Draisma Dynamo in het sportcentrum van het Alfa College. Daarna worden, in Groningen, Veendam en Slochteren, nog duels afgewerkt tegen SVG Lüneburg (Dui) en Greenyard Maaseik (Bel).