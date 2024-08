Kei-Weeklopers lunchen bij studentenverinnigen

Tijdens de tweede dag van de Keiweek kregen alle eerstejaarsstudenten de kans om kennis te maken met de diverse studentenverenigingen in Groningen. De middagactiviteit, “Eat & Greet”, bleek een groot succes en viel bij de meeste studenten goed in de smaak.

Na een lange eerste dag konden de studenten even op adem komen terwijl ze meer te weten kwamen over wat de verschillende studentenverenigingen te bieden hebben. Elke vereniging had een eigen manier om zichzelf te presenteren. Zo organiseerden de Navigators een lunch met verse broodjes, bood de Friese studentenvereniging Bernlef een traditionele Friese lunch aan, en had Dizkartes een grote barbecue geregeld.

Het doel van de “Eat & Greet” is om studenten de gelegenheid te geven de verenigingen te leren kennen, zodat ze een keuze kunnen maken die bij hen past. De komende dagen staan er nog tal van andere activiteiten gepland om de studenten verder te laten kennismaken met alle verengingen in de stad.