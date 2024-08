Foto: Donald Trung Quoc Don (Chữ Hán: 徵國單) - Wikimedia Commons - © CC BY-SA 4.0 International.(Want to use this image?)Original publication 📤: --Donald Trung 『徵國單』 (No Fake News 💬) (WikiProject Numismatics 💴) (Articles 📚) 15:58, 30 January 2021 (UTC) - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99415912

De vestiging van Intertoys in winkelcentrum Beijum sluit per 1 januari aanstaande. Gesprekken met de eigenaar van het gebouw over een huurverlaging hebben niets opgeleverd waardoor noodgedwongen de deuren dichtgaan. Dat meldt Beijumnieuws.

Aanleiding voor de sluiting zijn de gestegen energiekosten, personeelskosten en de hoge huur. De locatie waar Intertoys is gevestigd is eigendom van Ahold. De afgelopen achttien maanden zijn er gesprekken gevoerd om tot een gezondere huurprijs te komen. Aanvankelijk leverde dit niets op. Nadat er personele wisselingen plaatsvonden bij Ahold zijn er nieuwe gesprekken gevoerd. Ook dit keer was de conclusie dat de verhuurder vindt dat de huurprijzen voor het winkelcentrum niet buitensporig zijn.

Intertoys zag de bui al hangen. De afgelopen periode heeft men geïnvesteerd in de winkel in Lewenborg. Deze is vergroot naar ruim 450 vierkante meter. Ook is er een nieuw plafond en een nieuwe vloer aangebracht. Alle personeelsleden die in Beijum werken houden hun baan. Zij verhuizen mee naar de winkel in Lewenborg of in Roden of Zuidlaren. Welke bestemming de winkel in Beijum krijgt is nog onbekend.