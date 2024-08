Inschrijving voor Plantsoenloop geopend

Foto: Rieks Oijnhausen

De inschrijving voor de 66e editie van de Plantsoenloop Groningen is geopend De hardloopwedstrijd staat voor zaterdag 9 november op het programma.

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor vier verschillende afstanden. Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar is er een wedstrijd over 1 kilometer. Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen zich wagen aan de 2 kilometer en voor kinderen van 10 t/m 14 jaar staat een loop over 4 kilometer op het programma. Deelnemers vanaf 12 jaar kunnen meedoen aan de 4 of 8 kilometer.

De Plantsoenloop over het pittige en heuvelachtige parcours trok vorig jaar zo’n vierduizend deelnemers. Traditiegetrouw doen ook veel scholen mee. Dat is weer eens anders dan een lees- of rekenles in de klas. Iedereen die de eindstreep haalt krijgt een medaille. Verder is er natuurlijk ook de wedstrijd- en recreatieloop over 4 of 8 kilometer.

De Plantsoenloop steunt ook dit jaar een goed doel. Samen met alle deelnemers wordt dit jaar geld opgehaald voor de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. De stichting zet zich in om het verblijf van kinderen in het kinderziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.

Inschrijven voor de Plantsoenloop kan via Plantsoenloop.nl