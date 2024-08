GRID kijkt vooruit: van mobiel museum naar nieuwe culturele hub in Groningen

Het Grafisch Museum Groningen, GRID, heeft al een tijd geen fysieke locatie meer, maar stilzitten deed de organisatie niet. Na verschillende tentoonstellingen is het grafisch erfgoed binnenkort te ervaren op festival Noorderzon. Maar hoe ziet de toekomst van het museum eruit?

Bart Breman, de algemeen directeur van GRID Grafisch Museum Groningen, was te gast in de OOG Ochtendshow om meer te vertellen over hun activiteiten op Noorderzon en de toekomstplannen van het museum.

Museumdirecteur zonder museum

Nadat het museum zijn vaste locatie sloot, stond de kersverse directeur Bart Breman voor een flinke uitdaging. Een museumdirecteur zonder museum is natuurlijk een gekke situatie, maar het vergaat Breman goed. De organisatie vond onderdak bij Het Kasteel, een expositieruimte aan de Melkweg 1, waar GRID al meerdere tijdelijke tentoonstellingen verzorgde, waaronder ‘De best verzorgde boeken’. Ook maakt het museum gebruik van een zelfontworpen mobiel museum, genaamd ‘Druktemaker’. Hiermee trekt het door de provincie langs scholen en festivals om erfgoedlessen te geven.

Noorderzon

Een van deze festivals waar GRID te zien zal zijn, gaat morgen van start: Noorderzon. Vanaf woensdag 28 augustus staat het museum met een grote groep vrijwilligers in het Noorderplantsoen. Bezoekers kunnen op het festival met behulp van stencils, sjablonen en verf zelf aan de slag om hun eigen tas te bedrukken. Een ideale activiteit voor kinderen die met hun ouders het festival bezoeken, aldus Breman.

Nieuwe culturele hub

Wanneer Breman vertelt over zijn toekomstplannen als directeur, spreekt hij over zijn ambitieuze plannen voor een nieuw museum. Samen met Kunstpunt Groningen, Noorderlicht, Noordwoord, Het Resort en het Poëziepaleis heeft GRID een plan gepresenteerd om een deel van de voormalige tabaksfabriek Niemeyer om te toveren tot een culturele hub. Hierbij willen de zes culturele instellingen in het pand verschillende ruimtes inrichten, waar tentoonstellingen, workshops en lezingen gehouden kunnen worden.

Tentoonstelling

De eerstvolgende tentoonstelling, voorlopig nog in Het Kasteel, zal in november te zien zijn. Het museum organiseert dan in samenwerking met ontwerpduo Paul & Albert, die ook te zien zijn op Noorderzon, een nieuwe tentoonstelling over grafisch erfgoed in relatie tot media, macht en manipulatie.

Van 28 augustus tot en met 1 september is GRID aanwezig in het Noorderplantsoen tijdens festival Noorderzon.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.