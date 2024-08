Duikvereniging Miramar ontdoet Spijksterriet van waterplanten

Met boten proberen de provincie en waterschappen exoten uit vaarwegen te halen - Foto: Waterschap Noorderzijlvest

De leden van duikvereniging Miramar verwijderen komende zaterdag invasieve exoten uit de wateren rondom de Spijksterriet in de wijk Reitdiep.

Invasieve exoten zijn waterplanten die normaal gezien niet in de Nederlandse wateren voorkomen, maar zich hier wel hebben gevestigd, bijvoorbeeld doordat iemand zo’n plant uit zijn aquarium in de sloot gooit. Als afsluiting van de opleiding van Miramar willen de clubleden bekijken of zij de sloten kunnen schoonmaken.

De gemeente heeft de afgelopen drie jaar volgens de duikvereniging zo’n 150.000 euro gespendeerd aan het verwijderen van deze exoot, maar omdat de plant niet met wortel en al wordt verwijderd komt hij steeds weer terug. Het evenement is georganiseerd in overleg en samenwerking met de buurtbewoners.