Cafetaria Oosterpark blijft voorlopig gesloten

Foto: Google Maps

Cafetaria Oosterpark aan de Ripperdalaan blijft voorlopig gesloten. De afgelopen periode was de cafetaria vanwege vakantie dicht, maar nu is besloten dat tot het moment dat er een overnamekandidaat is gevonden, de locatie gesloten blijft.

Sikkom meldde afgelopen voorjaar dat de eigenaar noodgedwongen moet stoppen met zijn cafetaria. De oorzaak is een blessure die met het sporten ontstaan is. Artsen dachten lang dat het niets was, maar uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van een breuk. Ondanks verschillende operaties is de kans op volledig herstel klein en is door de pijn het werken vrijwel onmogelijk. Om die reden werd de cafetaria toen te koop gezet. In het weekend bleef de zaak open maar door personeelstekort werd dat ook steeds lastiger.

“We hebben helaas nog geen overnamekandidaat gevonden”, schrijft de eigenaar van de cafetaria op sociale media. “De combinatie van zelf niet kunnen werken en het personeelstekort hebben er nu toe geleid dat de zaak helaas voorlopig gesloten blijft. Zelf zal ik definitief niet terug keren in de zaak. Hopelijk dient zich op korte termijn een overnamekandidaat aan.”