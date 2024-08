Lycurgus speelt de komende weken acht oefenduels

Foto via Lycurgus

De volleyballers van Nova Tech Lycurgus spelen in aanloop naar de start van het seizoen op 22 september niet minder dan acht oefenduels.

Het begint met een vijfdaagse trip naar Polen. Op woensdag 28 augustus is STS Olimpia Sulecin, uit het tweede niveau in Polen, de tegenstander. Daarna gaat de reis naar Bydgoszcz voor een toernooi met thuisploeg BKS Visla Bydgoszcz, STS Olimpia Sulecin en het Duitse Netzhoppers.

De oefencampagne gaat op woensdag 4 september verder in het Alfa-college tegen Draisma Dynamo. In de twee weekenden daarna staat een tweeluik op het programma tegen respectievelijk SVG Lüneburg uit Duitsland en Greenyard Maaseik uit België. De Duitsers stonden afgelopen seizoen in de finale van de CEV-Cup.

Het eerste duel tegen Lüneburg is vrijdagavond 6 september in de Sorghvliedhal in Veendam. Het Alfa-college is een dag later het decor. Een week later speelt Lycurgus tweemaal tegen Maaseik.

Coach Mark Lebedew is zeer te spreken over de voorbereiding: ‘De jongens zijn gemotiveerd en ik ben erg tevreden over de progressie die we al gemaakt hebben.’