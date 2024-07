Vrijdag zonovergoten en warm

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen keert de warmte terug. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het zaterdag zelfs tropisch warm.

Vrijdag is het vrij zonnig en met 27 graden als maximumtemperatuur zeer warm. Daarbij is het rustig weer, de zuidoostenwind is zwak, windkracht 2.

In de avond blijft de temperatuur nog steeds rond de 25 graden. ’s Nachts daalt de temperatuur tot rond de 17 graden.

Zaterdag wordt het tropisch warm met temperaturen oplopend tot 30 graden. Het is zonnig en het blijft tot ver in de avond droog. Om 20:00 uur is het nog 27 graden. De zuidoostenwind is zwak, windkracht 2.

In de nacht naar zondag volgt een zwoele nacht met een laagste temperatuur maar net onder de 20 graden.

Zondag wordt de tropische lucht verdreven. Het is nog altijd warm met 23 tot 25 graden. Er gaan een paar regen- of onweersbuien vallen bij een matige wind uit het westen, windkracht 3 tot 4.