Vrijdag veel bewolking en lichte regen

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Voorlopig zijn de komende dagen wisselvallig, volgens OOG-weerman Johan Kamphuis. Zondag belooft de droogste dag te worden.

Vrijdag is er veel bewolking en kan er vanochtend een verspreid buitje vallen. In de loop van de middag valt er af en toe lichte regen. Het wordt 18 à 19 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5.

Zaterdag is er af en toe zon met in de loop van de dag enkele buien. Het wordt 20 graden en er waait een (vrij) krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 5 tot 6. Zondag blijft het op een enkel buitje na droog en wordt het met af en toe zon 19 of 20 graden. De zuidwestenwind doet het kalmer aan en is matig, rond windkracht 3.