Vliegveld Eelde vraagt nieuw luchthavenbesluit aan

Foto: Rieks Oijnhausen

Groningen Airport Eelde heeft donderdag haar aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In zo’n luchtvaartbesluit staat wat er op en bij een luchthaven wel en niet mag. De Raad van State bepaalde begin vorig jaar dat deze besluiten er voor 31 december 2024 moeten liggen. Maar oud-minister Harbers liet eind vorig jaar al weten dat dat waarschijnlijk krap wordt.

In de aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit wil Groningen Airport Eelde graag dat minister Barry Madlener (PVV) van Infrastructuur en Waterstaat toestaat dat er per dag langer gevlogen mag worden vanaf de luchthaven. Eelde wil onder andere de openingstijden verruimen naar 06:00 uur tot 00:00 uur (nu: 06:30-23:00), meer vliegtuigtypen toelaten en de trauma-helikopter meer ruimte bieden.

Maar de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) oordeelde eind april dat Eelde qua geluidshinder in de nacht en slaapverstoring voor omwonenden niet voldoende heeft aangetoond dat er geen problemen ontstaan door de ruimere openingstijden, vindt de Commissie. Omdat het luchthavenbesluit zelf nog niet klaar was, kan de commissie niet nagaan wat het effect is van de combinatie van (nieuwe) vliegtuigtypen en de extra vliegbewegingen.

Nu het besluit is ingediend, kan de Mer er wel naar gaan kijken. Ook het ministerie gaat de aanvraag nu beoordelen en stelt vervolgens een ontwerpluchthavenbesluit op, in samenwerking met de Luchtverkeersleiding Nederland. Daarna volgt nog een publieke adviesronde. Als deze input is verwerkt en ook de Raad van State akkoord is, treedt het Luchthavenbesluit in werking.