Visserbrug afgevoerd voor reparatie

Foto: Paul Blom

De Visserbrug is rond het middaguur eruit getakeld bij de Hoge en Lage der A. De brug gaat er anderhalf tot twee jaar uit voor reparatie. Eind juli komt een vervangende brug voor fietsers en voetgangers.

Voordat de werkzaamheden van start gingen, werden de twee scharnieren met snijbranders losgehaald. Na het optakelen is de brug een kwartslag gedraaid en op een ponton gelegd. De brug moest eruit worden getakeld, omdat het kapotte scharnierpunt op een lastige plek zit, waardoor reparatie of vervanging in de brugkelder op locatie niet mogelijk is.

Imke de Vries, teamleader Stadsbeheer: “De brug gaat naar de firma Rusthoven in de Scandinavische Havens. Daar wordt de brug eerst neergelegd. Dan wordt er gekeken wat er aan de bestaande delen van de brug moet gebeuren. Als dat klaar is, kan de brug weer worden teruggeplaatst.”

Vandaag en morgen zijn er kleine afrondende werkzaamheden rondom de kades van de Visserbrug. Daarna kan de scheepvaart voorlopig weer doorvaren. “Dat zal mogelijk zijn totdat we de activiteiten voor de tijdelijke brug gaan ondernemen, maar die hinder zal over een aantal dagen gaan,” zegt De Vries.

Naar verwachting zal de tijdelijke brug eind juli in gebruik worden genomen. De brug wordt beweegbaar, zodat ook dan het scheepvaartverkeer erlangs kan. De gerepareerde Visserbrug zal, als de planning goed verloopt, over anderhalf tot twee jaar weer in gebruik worden genomen. Het overige verkeer moet tot die tijd omrijden.